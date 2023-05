Apple: nuove cuffie Beats Studio Pro in lavorazione

Dopo le indiscrezioni relative ai nuovi auricolari Beats Studio Buds+ circolate nelle scorse settimane, da qualche ora a questa parte si è iniziato a parlare delle Beats Studio Pro, ovvero quelle che dovrebbero essere la versione successiva delle attuali e tanto amate Beats Studio3 di Apple.

Apple: Beats Studio Pro in arrivo

La notizia si apprende da alcuni frammenti di codice di macOS Ventura 13.4 beta, in cui viene citato il nuovo modello di cuffie siglato come A2924.

A scoprire il progetto e a rendere nota la cosa è stato l’utente Twitter Aron, il quale ha divulgato anche delle immagini, visibili di seguito, che sono parte del processo di registrazione dei dispositivi.

Sulla base dei nomi in codice, è probabile che Apple abbia sviluppato le Beats Studio Pro in collaborazione con Samuel Ross di A-Cold-Wall.

Per quel che riguarda il design, osservando le immagini, la principale differenza rispetto alle Studio3 è la rimozione del marchio “Studio” dall’archetto. In merito alle colorazioni, quelle disponibili sarebbero quattro: nero, bianco, blu scuro e marrone.

In merito alle specifiche tecniche, attualmente è possibile solo fare qualche deduzione su base logica. Dovrebbero offrire una migliore cancellazione attiva del rumore (ANC), la Transparency Mode, e per la prima volta anche l’audio spaziale personalizzato. Non è da escludere neppure l’implementazione della funzione “Ehi Siri” che non è disponibile sulle attuali Studio3.

Il lancio sul mercato dovrebbe avvenire nei mesi successivi, visto e considerando che solitamente nuovi dispositivi del genere appaiono in iOS e macOS settimane o mesi prima della presentazione.

