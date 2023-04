Beats Studio Buds+: Apple programma il lancio a maggio

Gli auricolari Beats Studio Buds+ di Apple si apprestano a debuttare sul mercato e a quanto pare la cosa è destinata a verificarsi nel breve termine. Nelle scorse ore, infatti, il dispositivo è comparso su Amazon, dopodiché la relativa pagina è stata messa offline.

Beats Studio Buds+ in arrivo il 18 maggio

Si è trattato indubbiamente di una mossa compiuta per errore, ma ciò ha permesso di scoprire nuovi dettagli in merito agli auricolari di cui ormai si discute già da qualche tempo a questa parte.

Stando a quanto da poco emerso, il lancio sarebbe fissato per il 18 maggio e rispetto al modello del 2021 il prezzo di listino aumenta di 20 dollari, quindi è pari a 169,95 dollari.

La cifra maggiorata porta tuttavia in dote alcune migliorie, come una cancellazione attiva del rumore ANC più efficiente e una modalità trasparenza ottimizzata.

Per quel che riguarda l’autonomia, vengono indicate un massimo di 36 ore tra la batteria degli auricolari stessi e quella della custodia di ricarica.

In dotazione si trovano inoltre microfoni più grandi, l’audio spaziale e Siri, oltre che la possibilità di sfruttare le funzioni Dov’è per iOS e Trova il mio dispositivo per Android. Non manca la funzione Fast Pair.

Gli auricolari dovrebbero altresì essere dotati di certificazione IPX4, dunque sarebbero resistenti all’acqua e al sudore, e dovrebbero integrare il chip Beats personalizzato e un driver proprietario con doppia membrana da 8,2 millimetri.

Sembrerebbero essere molto interessanti pure le colorazioni. Le indiscrezioni riferiscono infatti un inedito design trasparente, il che consente all’utente di osservare la componentistica interna. Dovrebbero esserci pure le più tradizionali colorazioni Black Gold e Ivory.

