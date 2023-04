Apple: Beats Studio Buds+ imminenti, c'è la certificazione FCC 

Lo scorso mese, il codice di iOS 16.4 di Apple aveva fatto trapelare l’esistenza di un nuovo modello di Beats Studio Buds. Nelle ultime ore la cosa è stata confermata, o almeno così sembrerebbe essere. Il gruppo di Cupertino sarebbe infatti prossimo al lancio di una nuova versione degli auricolari in questione, presumibilmente denominata Beats Studio Buds+.

Beats Studio Buds+: lancio a breve, trovati nel database della FCC

A conferma della tesi vi è la certificazione degli auricolari recentemente trovata nel database della FCC, identificati con le sigle A2872 e A2871. Ciò assume particolare rilievo in quanto si tratta di uno degli ultimi step che vengono solitamente richiesti per un prodotto di elettronica di consumo prima di poterlo rendere disponibile sul mercato.

Stando alle indiscrezioni, Beats Studio Buds+ disporranno di un chip Beats personalizzato in grado di garantire un suono di alta qualità e connessione Bluetooth (Classe 1) altamente affidabile. Porteranno in dote pure un driver proprietario con doppia membrana da 8,2 mm e supportano l’audio spaziale.

Dovrebbero restare invariate il resto delle caratteristiche tecniche, come la resistenza all’acqua e al sudore con certificazione IPX4, la possibilità di usufruire di 24 ore di ascolto massimo combinato (8 ore di ascolto più due ricariche aggiuntive assicurate dalla custodia dotata di porta USB-C) e l’abbinamento rapido con dispositivi iOS e Android tramite Fast Pair.

Al momento non sono disponibili informazioni in merito alla data di lancio esatta dei nuovi auricolari, ma considerando quanto segnalato poc’anzi non dovrebbe volerci ancora molto. Per quanto riguarda il prezzo, invece, è probabile che sia più alto di quello attuale, ovvero 189,95 euro (ma non di rado vengono proposti a prezzo scontato su Amazon).

