AirPods: iOS 16.4 rivela un presunto nuovo modello

Questa settimana Apple ha rilasciato l’ultima versione beta di iOS 16.4, la quale porta in dote la possibilità di attivare l’isolamento vocale per le telefonate e varie altre novità. Il codice del nuovo software, però, ha rivelato pure un altro interessante dettaglio: l’azienda sta lavorando a un nuovo paio di AirPods, o quantomeno a delle novità sul prodotto.

AirPods: iOS 16.4 svela che ci sono novità in arrivo

Dall’analisi del codice di iOS 16.4 sono infatti emersi dei riferimenti a un nuovo modello di AirPods, siglato con il numero A3048, unitamente a una nuova custodia presumibilmente a essi dedicata che viene siglata con il numero A2968.

Da tenere presente che sempre l’aggiornamento in questione ha fatto trapelare anche l’esistenza di un nuovo modello di Beats Studio Buds wireless, che presumibilmente verranno commercializzati con il nome di Beats Studio Buds+.

Per quel che riguarda AirPods, sino a questo momento non erano emerse ulteriori voci in merito alle intenzioni di Apple di rendere disponibile un nuovo modello dei suoi auricolari a stretto giro, inoltre l’ultimo aggiornamento del prodotto risale a settembre scorso per la versione Pro e al 2021 per la variante “base”.

Non è chiaro, dunque, se ci siano effettivamente dei nuovi AirPods in dirittura d’arrivo oppure se si tratti di qualcosa di correlato al passaggio allo standard USB-C per quel che concerne la custodia di ricarica.

Diverso, invece, è il discorso per Beats Studio Buds+, relativamente a cui sono stati diffusi pure alcuni possibili dettagli tecnici. A quanto pare, i prossimi auricolari saranno in grado di offrire una cancellazione attiva del rumore più potente e una modalità di trasparenza migliorata rispetto al modello in commercio. Inoltre, al posto di un chip proprietario, i nuovi auricolari Beats si affideranno a una soluzione progettata da Apple come l’H1.

Il codice trovato in iOS 16.4 mostra altresì che Beats Studio Buds+ supporteranno la condivisione audio, il cambio automatico del dispositivo connesso e l’assistenza vocale con “Hey Siri”. Il dispositivo dovrebbe anche presentare controlli multimediali per la riproduzione/pausa e un’opzione di pressione prolungata per passare da una modalità di cancellazione del rumore a un’altra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.