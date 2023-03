iPhone: telefonate migliori con l'isolamento vocale

Nelle scorse ore è stata rilasciata la Relase Candidate di iOS 16.4 per iPhone, ovvero una particolare versione dell’aggiornamento che fa da preludio alla relase finale, dalla quale è emerso che con la prossima versione stabile del sistema operativo mobile di Apple farà capolino la funzione Isolamento vocale anche per le telefonate “classiche”.

iPhone: chiamate con Isolamento vocale su iOS 16.4

A rendere nota la cosa è stata Apple stessa nelle note di rilascio della RC di iOS 16.4, spiegando che l’isolamento vocale permette di dare maggiore priorità alla voce nelle telefonate, andando a bloccare il più possibile il rumore ambientale. La funzione, dunque, consente di filtrare i suoni di sottofondo e può tornare estremamente utile quando si desidera che la propria voce venga sentita chiaramente in una chiamata.

Da tenere presente che non si tratta di una novità in senso assoluto, in quanto il gruppo della “mela morsicata” già proporne tale feature per le chiamate FaceTime (anche su macOS) e WhatsApp. Per sfruttarla, ad oggi, è sufficiente accedere al Centro di controllo di iOS durante una chiamata con le app in questione, selezionare l’icona Microfono e poi l’opzione Isolamento vocale dal menu proposto. Per disattivarla, invece, bisogna scegliere l’opzione Standard dal menu precedente.

Da notare che quella in questione non rappresenta l’unica novità interessante di iOS 16.4. Il nuovo aggiornamento implementa infatti anche 21 nuove emoji, la funzionalità VoiceOver anche per le Mappe nell’app Meteo, l’estensione del rilevamento dei duplicati anche alle librerie foto condivise su iCloud e vari bug fix. Il rilascio su larga scala dovrebbe avvenire la prossima settimana.

