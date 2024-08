JBL GO 4: speaker bluetooth in FORTE SCONTO (-26%)

JBL GO 4 è lo speaker bluetooth ideale per ascoltare la musica in giro, anche in spiaggia grazie alla sua certificazione Waterproof e alla resistenza alla polvere IP67. Oggi è disponibile in sconto su Amazon a soli 36,99 euro invece di 49,99, con spedizione Prime e consegna immediata.

JBL GO 4: le caratteristiche dello speaker bluetooth

Nonostante le sue dimensioni compatte, questo diffusore è equipaggiato con JBL Pro Sound, che offre un suono di alta qualità e bassi potenti, perfetti per dare vita a ogni tua playlist.

Con una sola ricarica, il JBL GO 4 ti garantisce fino a 7 ore di riproduzione musicale senza fili. E se hai bisogno di un po’ più di autonomia, la funzione Playtime Boost ti permette di aggiungere fino a 2 ore extra semplicemente toccando un pulsante.

Il design tascabile e ultra portatile lo rende perfetto per essere portato ovunque resistendo ad ogni condizione con una protezione impermeabile IP67 che lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Puoi portarlo persino a bordo piscina, sotto la doccia o anche in spiaggia senza preoccuparti di eventuali danni.

Se ne acquisti due puoi collegarli insieme per creare un suono stereo oppure connettere più diffusori compatibili con JBL Auracast per un’esperienza audio ancora più avvolgente.

Dallo stile unico, è una scelta ideale se vuoi un altoparlante portatile che combini prestazioni potenti, resistenza e un design alla moda con un prezzo ultra abbordabile: approfitta dello sconto Amazon e acquistalo a soli 36,99 euro.