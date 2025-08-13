 Altoparlanti Creative per PC: audio 2.1 potente a prezzo scontato su Amazon
Creative Pebble X Plus è un sistema di altoparlanti 2.1 per PC compatti, ma potenti: oggi in sconto.
I Creative Pebble X Plus sono degli altoparlanti 2.1 USB-C perfetti da posizionare sulla scrivania che conferiscono fino a 15W di potenza. Con subwoofer integrato e illuminazione RGB personalizzabile, puoi acquistarli oggi su Amazon a soli 99,99 euro invece del prezzo medio di 129,99.

Creative Pebble X Plus

Le caratteristiche degli altoparlanti

I Creative Pebble X Plus hanno dei driver da 2,75″ aggiornati con un subwoofer compatto per una potenza RMS di 15W e un picco addirittura 30W: significa avere un suono bilanciato con bassi profondi per musica, film e videogiochi. Inoltre, collegandoli a un adattatore USB PD da 30W o superiore (non incluso) potrai spingere il volume fino a 30W RMS con un picco di 60W.

CREATIVE Pebble X Plus Altoparlanti 2.1 USB-C per computer con subwoofer e illuminazione RGB personalizzabile, Bluetooth 5.3, USB Audio, fino a 15W di potenza RMS per PC e Mac 

99,99 129,99€ -23%
Al di là del suono c’è però anche una illuminazione RGB personalizzabile con 16,8 milioni di colori e sei preimpostazioni con cui creare l’atmosfera perfetta per ogni momento.

Dal design rotondo e compatto, con finitura opaca nera che sta bene in qualsiasi ambiente, offre diverse opzioni di connettività tra USB audio, Bluetooth 5.3, ingresso AUX da 3,5 mm e porte per cuffie e microfono.

Potenti, versatili e visivamente accattivante, i Creative Pebble X Plus sono un vero affare. Acquistali ora a soli 99,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

13 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
13 ago 2025
