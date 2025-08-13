Altoparlanti Creative per PC: audio 2.1 potente a prezzo scontato su Amazon

I Creative Pebble X Plus sono degli altoparlanti 2.1 USB-C perfetti da posizionare sulla scrivania che conferiscono fino a 15W di potenza. Con subwoofer integrato e illuminazione RGB personalizzabile, puoi acquistarli oggi su Amazon a soli 99,99 euro invece del prezzo medio di 129,99.

Le caratteristiche degli altoparlanti

I Creative Pebble X Plus hanno dei driver da 2,75″ aggiornati con un subwoofer compatto per una potenza RMS di 15W e un picco addirittura 30W: significa avere un suono bilanciato con bassi profondi per musica, film e videogiochi. Inoltre, collegandoli a un adattatore USB PD da 30W o superiore (non incluso) potrai spingere il volume fino a 30W RMS con un picco di 60W.

Al di là del suono c’è però anche una illuminazione RGB personalizzabile con 16,8 milioni di colori e sei preimpostazioni con cui creare l’atmosfera perfetta per ogni momento.

Dal design rotondo e compatto, con finitura opaca nera che sta bene in qualsiasi ambiente, offre diverse opzioni di connettività tra USB audio, Bluetooth 5.3, ingresso AUX da 3,5 mm e porte per cuffie e microfono.

Potenti, versatili e visivamente accattivante, i Creative Pebble X Plus sono un vero affare. Acquistali ora a soli 99,99 euro.