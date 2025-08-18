Cuffie da gaming multipiattaforma con AUDIO SPAZIALE in MEGA SCONTO

I pregi principali delle cuffie da gaming SteelSeries Arctis Nova 1X sono due: la presenza di un driver Hi-Fi che garantisce un suono spaziale a 360 gradi e la comodità non da poco della compatibilità multipiattaforma. Questo significa che puoi utilizzarle indistintamente su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e Nintendo Switch. Il terzo pregio, seppur temporaneo, è questo sconto a tempo su Amazon: oggi sono proposte a soli 44,99 euro invece di 69,99.

Cuffie da gaming SteelSeries Arctis Nova 1X: le caratteristiche

Le cuffie sono dotate di driver ad alta fedeltà, il sistema acustico Nova, progettato su misura per offrirti un audio perfetto per il gaming. Un’esperienza sonora che comunque potrai personalizzare con un EQ parametrico di livello professionale, il primo nato per il gaming. Il risultato finale è comunque un audio spaziale a 360 gradi, con un suono surround veramente immersivo che ti catapulterà al centro dell’azione e con la compatibilità completa con le tecnologie proprietarie Microsoft Spatial Sound (su PC e Xbox) e Tempest 3D (su PS5).

Le SteelSeries Arctis Nova 1X sono inoltre progettate per il massimo comfort, con padiglioni rotanti e rogabili in altezza, cuscinetti in memory foam e una fascia elastica per una struttura complessiva delle cuffie leggerissima.

A integrazione del tutto ecco un microfono ClearCast Gen 2 che silenzia i rumori di fondo fino a 25 db su qualsiasi piattaforma per darti comunicazioni cristalline con i tuoi amici. Il microfono può poi rientrare completamente nel padiglione quando non lo usi così da conferire alle cuffie un look ancora più elegante.