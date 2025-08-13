Cuffie Sony True Wireless a meno di 40 euro: prezzo speciale su Amazon

Hai bisogno di un nuovo paio di cuffie per ascoltare la tua musica preferita in giro? Le Sony WF-C510 in offerta oggi su Amazon sono perfette: piccole, leggere e comode da indossare, con connessione multipoint, ambient sound, cancellazione del rumore e batteria che dura fino a 22 ore puoi acquistarle a soli 39,99 euro invece di 59,90.

Le caratteristiche delle cuffie Sony WF-C510

Le cuffie Sony WF-C150 pesano soltanto 4,6 grammi ciascuna e sono pensate con un design ergonomico che ti permette di utilizzarle per tutto il giorno senza problemi e con una stabilità invidiabile: perfetta anche per momenti di sport.

Il suono è di alta qualità: arricchito dalla tecnologia DSEE, che esegue l’upscaling di ogni brano per restituire dettagli e sfumature come in studio di registrazione, puoi sfruttare anche la funzione Ambient Sound con cui restare connesso all’ambiente circostante senza togliere le cuffie.

La connessione bluetooth multipoint ti permette di associare due dispositivi contemporaneamente e di passare da uno all’altro con semplicità. Per quanto riguarda l‘autonomia, invece, ti assicurano fino a 22 ore di riproduzione totale con ricarica rapida che ti regala un’ora di ascolto in soli 5 minuti.

Con classificazione IPX4 che le rende resistenti a schizzi e sudore, le Sony WF-C510 sono leggere, potenti, ricche di funzioni e ora a un prezzo super conveniente. Acquistale a soli 39,99 euro invece di 59,90.