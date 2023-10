La nuova Apple Pencil con USB-C è ufficiale

Annunciata un po’ a sorpresa oggi dal gruppo di Cupertino, la nuova Apple Pencil destinata agli utenti di iPad è dotata di una porta USB-C che si svela scorrendo il tappo, come visibile nell’immagine di apertura. Dalla sua ha caratteristiche avanzate quali la sensibilità all’inclinazione e una latenza definita impercettibile . Sarà in vendita dall’inizio di novembre al prezzo di 95 euro (85 euro per il settore Education), una spesa inferiore rispetto ai 149 euro della generazione precedente.

USB-C e prezzo più basso per la nuova Apple Pencil

A cosa si deve rinunciare, per un risparmio così significativo? Lo rende noto l’immagine che alleghiamo qui sotto, estratta dal comunicato ufficiale appena diffuso. Al nuovo modello mancano la sensibilità alla pressione, la sincronizzazione automatica con ricarica quando agganciata magneticamente al tablet e il passaggio rapido tra gli strumenti di scrittura o disegno attraverso un doppio tap.

A livello di compatibilità, ecco i dispositivi per i quali è garantita: tutti gli iPad dotati di porta USB-C inclusi iPad (generazione 10), iPad Air (generazioni 4 e 5), iPad Pro 11″ (generazioni 1, 2, 3 e 4), iPad Pro 12,9″ (generazioni 3, 4, 5 e 6) e iPad mini (generazione 6). Riportiamo di seguito il commento di Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing della mela morsicata.

Apple Pencil ha rivoluzionato il modo di prendere appunti, disegnare e realizzare illustrazioni, aprendo la strada a infinite possibilità di creare e lavorare. In combinazione con la versatilità di iPad, la nuova Apple Pencil rappresenta un’ulteriore ottima opzione per sperimentare in digitale la magia di scrivere a mano, aggiungere annotazioni, modificare documenti e altro.

Per quanto riguarda il design, la finitura è opaca e il profilo della parte piatta è studiato per agganciarsi magneticamente al lato di iPad. L’associazione con il tablet, così come la ricarica, avviene tramite cavo.

A coloro già in possesso del pennino di prima generazione, sarà offerta la possibilità di acquistare l’adattatore da USB-C a Apple Pencil al prezzo di 10 euro.

