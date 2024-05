MacBook Pro con Apple M3 e 8/1000GB a 280€ in meno su Amazon

Il nuovo MacBook Pro con Apple M3 è in sconto su Amazon: una vera e propria offerta da non lasciarsi sfuggire. Questo potente notebook di Apple, dotato del nuovissimo processore M3 a 8-core e della GPU a 10-core, è già disponibile a un prezzo incredibilmente ridotto: da 2.279 euro a soli 1.999 euro, grazie a uno sconto del 12%.

MacBook Pro con M3 a un prezzo mai visto

Le caratteristiche di questo MacBook Pro sono impressionanti: 8 GB di RAM, 1 TB di memoria di archiviazione e uno schermo Liquid Retina XDR da 14.2″ da più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR spettacolari e fino a 600 nit di luminosità per i contenuti SDR.

Non solo, il notebook è equipaggiato con 6 altoparlanti, una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Le connessioni non mancano: una porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie. Il chip M3 Pro consente anche di collegare fino a due monitor esterni.

La tastiera Magic Keyboard retroilluminata, completa di Touch ID, offre un’esperienza di digitazione confortevole e sicura. Approfittate subito di questa eccezionale offerta e portate a casa il MacBook Pro con M3 a un prezzo imbattibile. Le consegne sono veloci e sicure grazie al servizio Amazon Prime, e potete anche optare per il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis. Non lasciatevi scappare questa occasione unica!