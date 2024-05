Questo monitor da gaming Samsung da 25" è in SCONTO su Amazon a 179,99€

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 è un pannello da gioco perfetto per PC e console, con diagonale da 25 pollici, che puoi acquistare oggi in sconto su Amazon a soli 179,99 euro invece di 214,80 grazie alla Gaming Week. Con la spedizione Prime sarà a casa tua in men che non si dica.

Monitor da gaming Samsung in offerta: le caratteristiche

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 offre un’esperienza di gioco senza compromessi, grazie alla sua combinazione di prestazioni di alto livello e caratteristiche avanzate. Con un display da 25 pollici e risoluzione Full HD potrai sfruttare un’immagine nitida e dettagliata per avere un’esperienza visiva coinvolgente durante le sessioni di gioco.

Il pannello IPS assicura una riproduzione dei colori fedele e uniforme, con angoli di visualizzazione ampi che consentono di godere di immagini di qualità da qualsiasi angolazione. Il refresh rate di 240 Hz garantisce una visualizzazione fluida delle immagini in movimento, mentre il tempo di risposta di 1ms ti consente di avere una reattività ottimale, specialmente durante le sessioni online.

Il supporto per le tecnologie FreeSync e G-Sync ti permetterà di avere una sincronizzazione perfetta tra il frame rate del monitor e la GPU del computer e con HDR10 una gamma dinamica più ampia e un contrasto migliorato.

Parlando di connettività, spazio a porte HDMI e DisplayPort per collegare facilmente il monitor al computer o ad altre sorgenti video, mentre l’ingresso audio consente di collegare dispositivi audio esterni per un’esperienza audio migliorata. Infine, le funzionalità di regolazione in altezza e di rotazione dello schermo consentono di personalizzare la posizione e l’angolazione del monitor per una visualizzazione più comoda e ergonomica.

Quello che stavi cercando insomma se sei un gamer che desidera avere un monitor di alta qualità con prestazioni eccellenti e una serie di funzionalità avanzate: il prezzo in offerta è di 179,99 euro.