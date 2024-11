Mini proiettore a 54€ con Wi-Fi, Bluetooth e supporto 4K: tutto vero

Non è un errore: il mini proiettore di Magcubic è in forte sconto su Amazon e in questo momento lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 54 euro (invece di 129 euro come da listino). È merito dell’offerta a tempo che ti permette di risparmiare sull’articolo che porterà il grande cinema a casa tua.

Streaming a 200 pollici con questo mini proiettore

Può visualizzare immagini con diagonale fino a 200 pollici su qualsiasi telo o parete, contando sulla correzione automatica della distorsione trapezoidale e sulla possibilità di posizionarlo ovunque, grazie al design studiato per ruotare in qualsiasi direzione. Non mancano caratteristiche come la connettività Wi-Fi e Bluetooth, la possibilità di riprodurre contenuti 4K e il supporto alle tecnologie Airplay e Miracast per il mirroring wireless dei contenuti da smartphone. Ci sono poi l’altoparlante integrato, le porte HDMI e USB, l’uscita audio per il collegamento di casse esterne, la luminosità di 8.000 lumen e il rapporto di contrasto che arriva a 10000:1. Per altre informazioni, dai uno sguardo alla scheda completa che raccoglie ogni dettaglio relativo a specifiche tecniche e funzionalità.

Come anticipato in apertura è un’offerta a tempo: potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Non perdere tempo e acquista il mini proiettore di Magcubic al prezzo finale di soli 54 euro, approfittando dello sconto del 58% sul listino applicato in automatico. È al suo minimo storico da quando è in vendita sull’e-commerce.

Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la spedizione gratuita a carico della rete logistica di Amazon, per il massimo dell’affidabilità.