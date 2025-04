MINIMO STORICO per questo monitor gaming curvo da 34 pollici

C’è un’offerta a tempo su Amazon perfetta per chi cerca un’esperienza di gioco totalmente immersiva: è quella dedicata a Gawfolk GF340E, il monitor gaming curvo da 34 pollici che ha già conquistato molti appassionati. Grazie allo sconto disponibile in questo momento lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico. Con un angolo di visione che arriva a 178 gradi, la modalità HDR, l’anti-sfarfallio e la riduzione automatica della luce blu, può essere tuo a soli 185 euro. È perfetto da collegare al PC, non solo per il gioco, ma anche per la produttività.

Gawfolk GF340E: l’offerta sul monitor gaming curvo e ultrawide

Si tratta di un pannello ultrawide con risoluzione 3440×1440 pixel (proporzioni 21:9) e frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Ha in dotazione le tecnologie AMD FreeSync e G-Sync, la luminosità arriva fino a 360 nit, mentre il rapporto di contrasto dinamico a 4000:1. Sul retro trovano posto quattro ingressi: due HDMI 2.0 e altrettanti DisplayPort 1.4. Non manca nemmeno il supporto allo standard VESA 75×75 che permette di montarlo a parete o su un supporto compatibile. Scopri di più nella descrizione completa. L’immagine qui sotto mostra il suo design.

Vuoi metterlo sulla tua scrivania? Puoi farlo al prezzo di soli 185 euro, grazie all’offerta a tempo disponibile in questo momento su Amazon. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso lo riceverai entro pochi giorni, senza spese aggiuntive, spedito dall’e-commerce.

Gawfolk GF340E ha ricevuto centinaia di recensioni con un voto medio molto alto, superiore a 4/5. Nella scheda è mostrato un avviso agli utenti di PS5 e Xbox: il monitor è progettato specificamente per il PC, le console non supportano il rapporto ultra widescreen.