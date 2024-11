Monitor MSI da 24 pollici con altoparlanti a 79€: ecco lo SCONTO

Mai così conveniente: al prezzo di soli 79 euro puoi mettere sulla scrivania MSI PRO MP243X, il monitor da 24 pollici con design elegante, pannello di qualità circondato da bordi sottili e altoparlanti integrati per rendere superfluo il collegamento di casse esterne. È merito dell’offerta a tempo di Amazon che potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

MSI PRO MP243X a 79 euro: il monitor da avere

Grazie alla risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) è adatto sia alla produttività che allo streaming, al gaming e alla navigazione. Può contare su punti di forza come gli ingressi HDMI 1.4b e DisplayPort 1.2a, la tecnologia Less Blue Light PRO che riduce la luce blu emessa per proteggere gli occhi, la superficie antiriflesso, i sistemi AMD FreeSync e antiflicker, il rapporto di contrasto da 1000:1 e la luminosità fino a 300 nit. Ancora, è regolabile in inclinazione e il supporto VESA permette di montarlo eventualmente su un braccio dedicato o a parete. Dai uno sguardo alla scheda completa per tutte le altre informazioni.

Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe andare sold out molto in fretta. Se sei interessato, ti consigliamo di metterlo subito nel carrello per non perdere l’occasione. Il voto medio assegnato da oltre 1.100 recensioni è molto alto (4,6/5 stelle), la vendita e la spedizione sono gestite da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni al massimo.

Ricapitolando, lo sconto di 50 euro applicato in automatico (non servono coupon né codici) ti permette di acquistare il monitor MSI PR MP243X da 24 pollici al prezzo stracciato di soli 79 euro. Serve aggiungere altro?