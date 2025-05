Amazon Fire TV Soundbar e Soundbar Plus: sono già in SCONTO

Due modelli, diversi per dimensioni e caratteristiche, uno entry level e l’altro destinato a chi non accetta compromessi in termini di resa sonora: le Fire TV Soundbar di Amazon sono arrivate in Italia. In occasione del lancio, l’e-commerce le propone in sconto. Le offerte appena lanciate permettono di acquistare il modello base a -21% e quello Plus a -20%.

Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus in offerta

Partiamo da Fire TV Soundbar. È un altoparlante 2.0 con DTS Virtual:X da collegare al televisore, dotato di connettività Bluetooth per lo streaming wireless della musica da qualsiasi dispositivo. Tra i punti di forza c’è il design compatto, visibile nell’immagine qui sotto, con lunghezza pari a 61 centimetri e 6,5 centimetri di altezza. È dunque in grado di adattarsi a qualsiasi supporto o superficie. Scopri di più nella descrizione completa.

Potenzia l’audio della TV con un doppio altoparlante per un suono più ricco, dialoghi più nitidi e bassi più profondi. Il tutto in un design compatto.

Fire TV Soundbar è invece dotata di 3.1 canali con Dolby Atmos e DTS:X. È ottimizzata per un’esperienza sonora senza compromessi, soprattutto durante la visione di film e serie. In questo caso il look cambia e le linee morbide lasciano spazio a un profilo dai contorni più netti con la lunghezza che sale a 94 centimetri. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Un canale centrale dedicato ai dialoghi mette in primo piano le conversazioni, così non ti perderai nemmeno un attimo dei tuoi programmi preferiti.

Ecco gli sconti: Amazon Fire TV Soundbar è in vendita a 109,99 euro (invece di 139,99 euro), mentre Amazon Fire TV Soundbar può essere acquistata a 214,99 euro (invece di 269,99 euro).

In entrambi i casi ci sono la disponibilità immediata e la consegna gratuita entro un giorno se effettui subito l’ordine. Vendita e spedizione sono ovviamente a carico di Amazon.