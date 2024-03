iPad Pro: prossimi modelli con display opaco

I prossimi iPad Pro, che dovrebbero fare capolino sul mercato a breve, saranno offerti per la prima volta in un’opzione con display opaco, o almeno così dovrebbe essere in base alle indiscrezioni che ha fornito il leaker Instant Digital.

iPad Pro anche con display opaco

Più precisamente, la nuova opzione dovrebbe essere resa disponibile in aggiunta alla classifica finitura in vetro lucido, similmente a quanto già proposto dall’azienda per i display destinati ai Mac.

Le protezioni opache per lo schermo degli iPad sono molto popolari, per cui è probabile che il colosso di Cupertino stia cercando di offrire tale opzione al momento dell’acquisto per gli interessati.

Questo particolare modello dovrebbe avere un livello di opacità compreso tra -4° e +29° e potrebbe offrire una sorta di tecnologia di blocco della luce blu per preservare la vista degli utenti.

È plausibile l’adozione di un vetro con nanostruttura, come su Pro Display XDR e Studio Display, il quale è in grado di disperdere la luce per ridurre al minimo l’effetto abbagliamento, rivelandosi ideale in ambienti con sorgenti luminose intense, presentando una superficie incisa per aiutare a preservare la qualità dell’immagine.

Non è invece chiaro come il display opaco dell’‌iPad‌ possa resistere alle impronte digitali, anche perché una soluzione del genere risulta difficile da pulire, in quanto proprio per sua natura è maggiormente incline a trattenere la polvere.

Da tener presente che l’opzione display opaco potrebbe essere disponibile pure sui modelli iPad Air di prossima generazione, che dovrebbero essere a loro volta presentati a stretto giro.