iPad Air e Pro: la probabile data di presentazione

Quando saranno presentati i nuovi e tanto chiacchierati modelli di iPad Air e Pro? A rispondere ci hanno pensato le indiscrezioni delle ultime ore, in base alle quale pare che Apple sia intenzionata a togliere i veli ai dispositivi la prossima settimana, martedì 26 marzo.

iPad Air e Pro: i nuovi modelli potrebbero arrivare il 26 marzo

Il leaker Instant Digital su Weibo ha infatti riferito che il 26 marzo ci sarà una sorta di annuncio da parte di Apple relativo ai nuovi iPad, anche se non l’ha definita come data di lancio ufficiale. Questo sta pertanto a significare che l’azienda potrebbe presentare i nuovi modelli di tablet nella data indicata con relativi preordini, mentre la disponibilità effettiva è attesa ad aprile.

A tal riguardo, vale la pena sottolineare che Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che i nuovi iPad Air e Pro saranno disponibili solo ad aprile, quando Apple rilascerà anche iPadOS 17.4. “Una volta che il sistema operativo è finito, Apple deve inviarlo alle fabbriche per essere installato sul nuovo hardware. Questo processo potrebbe durare un paio di settimane, probabilmente portandoci a metà aprile per la disponibilità dei nuovi iPad”, ha affermato il noto giornalista.

In merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei dispositivi, si prevede che i nuovi iPad Air vengano equipaggiati con il chip M2 e con una fotocamera frontale sul lato orizzontale, una modifica particolarmente utile per chi intende usare il tablet in accoppiata alla Magic Keyboard. Per la prima volta, dovrebbe essere disponibile un modello da 12,9 pollici.

Per quel che concerne iPad Pro, i nuovi modelli dovrebbero essere dotati di un nuovo chip M3, di display OLED e di una scocca più sottile. Inoltre, anch’essi dovrebbero avere una fotocamera frontale sul lato orizzontale, oltre che un bump della fotocamera ridisegnato e il supporto alla ricarica wireless MagSafe.

Non sono attese particolari novità sul fronte estetico.