Apple: nuovi iPad Air e Pro in arrivo a breve

I nuovi modelli di iPad Air e Pro di Apple faranno capolino a breve sul mercato, più precisamente entro la fine di marzo o, al più tardi, di aprile, unitamente a nuovi modelli di Apple Pencil e Magic Keyboard. A renderlo noto è stato Mark Gurman di Bloomberg nella sua consueta newsletter “Power On”.

Apple: nuovi iPad Air e Pro entro fine marzo o aprile

Andando più in dettaglio, l’autorevole giornalista ha fatto sapere che Apple sta preparando una build speciale dell’aggiornamento iPadOS 17.4 già rilasciato per i nuovi iPad. “Apple si sta preparando a lanciare iPad Pro rinnovati, nuovi iPad Air (compresa una versione da 12,9 pollici), una Magic Keyboard e una Apple Pencil aggiornata. Cerca quel nuovo hardware verso la fine di marzo o ad aprile, poiché è allora che il software iPadOS 17.4 di accompagnamento dovrebbe essere pronto per l’uso”, ha dichiarato il giornalista.

Nella finestra di marzo-aprile sono pertanto attesi i seguenti annunci.

Due nuovi modelli di iPad Air con chip M2 e fotocamera frontale posizionata sul lato orizzontale. Lancio del primo modello da 12,9 pollici.

con chip M2 e fotocamera frontale posizionata sul lato orizzontale. Lancio del primo modello da 12,9 pollici. Due nuovi modelli di iPad Pro con chip M3, display OLED, scocca più sottile, fotocamera frontale sul lato orizzontale, fotocamera posteriore riprogettata e altre modifiche al design con tanto di ricarica wireless MagSafe.

con chip M3, display OLED, scocca più sottile, fotocamera frontale sul lato orizzontale, fotocamera posteriore riprogettata e altre modifiche al design con tanto di ricarica wireless MagSafe. Una nuova Magic Keyboard per iPad Pro con trackpad più grande, case parzialmente in alluminio e altre modifiche al design.

per iPad Pro con trackpad più grande, case parzialmente in alluminio e altre modifiche al design. Una nuova Apple Pencil.

Mark Gurman ha altresì confermato che, come precedentemente sostenuto, i nuovi dispositivi saranno lanciati senza un evento dedicato, ma molto probabilmente mediante comunicato stampa sul sito Web di Apple, come i modelli MacBook Air M3 da 13 pollici e 15 pollici lanciati la scorsa settimana.