HUAWEI Watch Fit 3 su Amazon al prezzo minimo garantito

Appena annunciato, il nuovo HUAWEI Watch Fit 3 è già in preordine su Amazon. Scegliere l’e-commerce per l’acquisto permette di beneficiare della prenotazione al prezzo minimo garantito, ricevendolo direttamente a casa nel giorno dell’uscita (23 maggio) con spedizione gratuita e vedendo applicati in automatico eventuali sconti proposti prima del day one. Inoltre, è in corso una promozione che regala gli auricolari FreeBuds SE 2: perché non approfittarne?

Prenota il nuovo HUAWEI Watch Fit 3

Lo smartwatch integra un display AMOLED da 1,82 pollici incastonato in un design ultra-sottile (solo 9,9 millimetri e peso che si attesta a 26 grammi) con scocca idrorepellente, funzionalità avanzate per il monitoraggio del fitness (con GPS e oltre 100 modalità di allenamento supportate) e della salute (attivo 24/7 con frequenza cardiaca, livello di SpO2, frequenza respiratoria e la respirazione anomala nel sonno). È pienamente compatibile con Android e iOS, la connettività wireless con lo smartphone avviene tramite Bluetooth. Tutto questo con una durata della batteria che può arrivare fino a 10 giorni con una sola ricarica. Per conoscere tutti gli altri dettagli, invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Ricapitolando, puoi acquistare il nuovo HUAWEI Watch Fit 3 in preordine su Amazon con la prenotazione al prezzo minimo garantito, a 159 euro. Hai anche la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni: Bianco, Grigio, Nero, Rosa e Verde, la spesa non cambia. Consigliamo di approfittare della promozione che regala gli auricolari FreeBuds SE 2.

Come scritto in apertura, c’è la spedizione gratuita con la consegna assicurata al day one del 23 maggio per chi sceglie di effettuare l’ordine ora. La vendita è gestita direttamente da Amazon, senza intermediari.