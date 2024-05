I Google Pixel 8 sono rintracciabili con batteria esaurita

I Google Pixel 8 e 8 Pro possono essere rintracciati anche se con batteria esaurita, almeno per alcune ore dopo lo spegnimento. A rendere nota la cosa è stato il team di 9to5google, che ha avuto modo di configurare personalmente la funzionalità e ricavare così maggiori informazioni su di essa.

Google Pixel 8: Find My Device funziona anche in caso di spegnimento

Al momento, non è ancora ben chiaro quando e in che maniera questa novità sia stata effettivamente implementata sui dispositivi. Da parte di Google non pervengono informazioni particolarmente dettagliate, limitandosi a far sapere che l’opzione è fruibile da aprile scorso, praticamente dal momento in cui è stata resa disponibile la funzionalità Find My Device.

Per assicurarsi che la nuova opzione sia attiva, è necessario impostare l’opzione “Con rete solo in aree ad alto traffico” o “Con rete in tutte le aree” nei settaggi di Find My Device. La prima è l’impostazione predefinita, mentre la seconda potrebbe aiutare a trovare gli oggetti smarriti più velocemente. Nelle aree a basso traffico, il funzionamento è valido anche se il proprio dispositivo è l’unico che ha rilevato e condiviso una posizione. Per fruire dell’opzione è altresì bene assicurarsi che il Bluetooth e la localizzazione siano abilitato quando il telefono si spegne.

Il tutto viene reso possibile grazie all’hardware specializzato dei Google Pixel 8, ma non vengono forniti maggiori dettagli a tal proposito. Tuttavia prossimamente la feature potrebbe essere fruibile anche su altri smartphone, visto e considerato che “big G” fa sapere che sta lavorando per renderla disponibile pure ad altri produttori.