Samsung Galaxy A15: lo smartphone a 123€ è un AFFARE

Samsung Galaxy A15 oggi è in offerta su Amazon e tocca il suo prezzo minimo storico. È la scelta consigliata a tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone economico, ma completo di tutto ciò che serve nell’utilizzo quotidiano, a partire da un comparto fotografico evoluto, per arrivare a uno schermo con diagonale, definizione e pannello adatti per la visione dei contenuti multimediali in streaming. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

Smartphone Android in offerta: l’occasione Samsung Galaxy A15

Ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche in dotazione al telefono: display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel, processore octa core affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna per il salvataggio dei file (espandibile con microSD fino a 1 TB), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, supporto Dual SIM, modili Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless, GPS, NFC per i pagamenti in mobilità e batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo minimo storico di soli 123 euro, Samsung Galaxy A15 è la scelta giusta per chi cerca uno smartphone economico, ma completo di tutto. Puoi scegliere tra le colorazioni Blue, Blueblack (in offerta addirittura a 118 euro, ma con pochi pezzi disponibili) e Yellow.

Amazon si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Verificare le tempistiche esatte nella pagina dedicata, variano in base al numero delle unità in promozione.