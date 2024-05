iPhone 16: modifiche per l'anello MagSafe

Per la gamma iPhone 16, a cui Apple toglierà i veli questo autunno, sono attese diverse modifiche, più o meno rilevanti, e a quanto pare il cambiamento andrà a interessare anche l’anello di ricarica MagSafe.

iPhone 16: anello MagSafe molto più piccolo

Andando più in dettaglio, un sito Web francese ha ottenuto quelli che sembrano essere stampi della linea iPhone 16, mostrando una piccola, ma comunque notevole modifica all’anello di ricarica MagSafe. Dalla foto, visibile in alto, si nota che l’anello è decisamente più sottile, conferendogli un diametro esterno più piccolo.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, il sistema di ricarica MagSafe è stato introdotto per la prima volta sugli smartphone di casa Apple con l’avvento di iPhone 12 e ha immediatamente reso la ricarica wireless più comoda e oggettivamente più affidabile. Ad oggi, la funzione viene usata da tantissimi utenti, non solo per caricare gli iPhone, ma anche per fissarli magneticamente ai supporti e per collegare agli smartphone del colosso di Cupertino wallet e svariati altri accessori.

Il sistema richiede un anello di magneti e bobine, ma se gli stampi per l’iPhone 16 ottenuti dal sito francese rispecchiano il vero, allora Apple è riuscita a ridurre lo spessore dell’anello.

Da tenere presente che gli stampi riflettono anche i cambiamenti che dovrebbero interessare il layout della fotocamera nel modello base e in quello Plus. Le nuove fotocamere sui modelli standard dovrebbero essere in grado di registrare video spaziali, una feature questa che attualmente limitata solo agli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.