L'iPhone Fold arriverà a settembre del 2026

È ormai cosa nota che Apple intende fare il suo ingresso nel segmento dei pieghevoli e sta lavorando a un iPhone Fold, in modo tale da entrare in competizione diretta con Samsung, regina indiscussa della categoria, e le altre aziende del settore. Ma quando sarà lanciato il primo “melafonino” di questo tipo? Secondo JPMorgan ciò avverrà nel 2026, come parte della gamma iPhone 18.

iPhone Fold in arrivo con la gamma iPhone 18

Andando più nello specifico, in una nota di ricerca di mercato agli investitori, la banca ha sostenuto la voce sempre più corroborata secondo cui il colosso di Cupertino lancerà il dispositivo l’anno prossimo.

La gamma di iPhone 17 apparentemente offrirà pochi aggiornamenti convincenti, con il risultato che l’attenzione degli investitori andrà a spostarti sui lanci di Apple nel 2026.

Viene altresì aggiunto che il primo iPhone pieghevole dovrebbe presentare un prezzo pari a 1.999 dollari e dovrebbe riuscire a creare un’opportunità di mercato di 65 miliardi di dollari per Apple, con un elevato accumulo di guadagni a una cifra a medio termine.

Per l’iPhone Fold, JPMorgan prevede vendite di circa 45 milioni di unità entro il 2028. Le vendite di smartphone pieghevoli nel 2025 si attestano a circa 19 milioni di unità e per i mesi a venire l’influenza di Apple sul mercato dovrebbe essere considerevole.

Da tenere presente che, secondo pregresse voci di corridoio il primo iPhone Fold sarà dotato di un display interno senza nessuna piega da 7,8 pollici, di un display esterno da 5,5 pollici, di un telaio in titanio, di una cerniera resistente con Liquid Metal, di due fotocamere posteriori e del Touch ID invece che del Face ID.