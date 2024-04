iPhone 16: differenze maggiori per le dimensioni dei display

Questo autunno, Apple toglierà i veli alla gamma iPhone 16, ma nel frattempo già circolano svariate indiscrezioni in merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei futuri smartphone. A tal riguardo, nelle scorse ore è stata diffusa una foto che mostra le dimensioni dello schermo per i quattro modelli che andranno a comporre la prossima linea di smartphone della “mela morsicata”, da cui si evince chiaramente che l’azienda intende applicare differenze ancora più marcate tra essi.

iPhone 16: differenze ancora più marcate per gli schermi

Osservando l’immagine in alto, diffusa dal leaker Sonny Dickson, si evince che: l’iPhone 16 standard manterrà la dimensione dello schermo da 6,1 pollici, mentre il 16 Pro passerà a uno schermo da 6,3 pollici. L’iPhone 16 Plus, poi, manterrà il tradizionale schermo da 6,7 pollici, ma il 16 Pro Max passerà a un nuovo schermo da 6,9 pollici che renderà il device notevolmente più grande.

Da tenere presente che con la gamma iPhone 14 e iPhone 15, le dimensioni dello schermo sono invece le stesse tra modelli standard e Pro e tra modello Plus e Pro Max.

Inoltre, osservando la foto si apprende che i prossimi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max saranno leggermente più larghi delle taglie standard e Plus. La stessa cosa si è verificata pure con la gamma iPhone 15 attuale.

Dimensioni di display e device a parte, i futuri iPhone 16 dovrebbero caratterizzarsi pure per la presenza dei tasti capacitivi e per la disponibilità di nuove colorazioni.

Chiaramente, occorre tenere presente che non trattandosi di informazioni confermate in via ufficiale sono per forza di cosa da prendere con le pinze, come si suol dire.