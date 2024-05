Tablet Lenovo Tab M11: su Amazon il prezzo scende a 205€ (tra i più bassi di sempre!)

Se siete alla ricerca di un tablet performante a un prezzo vantaggioso, Amazon ha la soluzione perfetta per voi. Il tablet Lenovo Tab M11, rinomato per la sua affidabilità e le sue prestazioni eccellenti, è disponibile con uno sconto del 20%, riducendo il suo prezzo medio da 255,40 euro a soli 205 euro pagabili anche a rate.

Tablet Lenovo Tab M11: alta qualità a prezzo ridotto

A prima vista, ciò che spicca maggiormente è lo splendido display IPS da 10,95 pollici con una risoluzione FullHD+ WUXGA che permette una visione dettagliata e dei colori vividi. In questo modo potrete usare lo splendido Lenovo Tab M11 anche per guardare film, giocare ai vostri giochi preferiti o navigare comodamente su Internet senza affaticarvi la vista. A questo si unisce anche uno splendido audio stereo grazie ai quattro altoparlanti ottimizzati da Dolby Atmos.

Il cuore pulsante di tutte le operazioni è il potente processore MediaTek Helio G88 combinato con 4 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB ampliabile fino a 1 TB. Non manca la possibilità di usarlo come videocamera o fotocamera grazie all’ottima fotocamera posteriore da 8 megapixel, o per videochiamate e riunioni con la fotocamera anteriore della medesima risoluzione. Per quest’ultimo aspetto, potrete portare il tablet davvero ovunque grazie alla presenza di un modulo per la connettività LTE 4G.

All’interno della confezione troverete anche l’utilissima Lenovo Tab Pen, ma una delle qualità più rinomate di questo tablet è l’ottima autonomia e la ricarica rapida. Tutto gestito dal sistema operativo Android 13, questo splendido tablet deve essere vostro. Con uno sconto del 20%, potrete portare a casa il bellissimo Lenovo Tab M11 a soli 205 euro. Non perdete l’opportunità di aggiudicarvi un dispositivo di qualità a uno dei prezzi più bassi di sempre.