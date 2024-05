Apple Watch Series 9 tocca il MINIMO su Amazon: risparmi 90 euro

È una gran giornata per i prodotti Apple su Amazon perché adesso è andato in sconto al minimo storico anche il nuovo Apple Watch Series 9: l’ultimo smartwatch della mela morsicata può essere tuo a soli 369 euro invece di 459 nella versione GPS. Ne sono rimasti pochissimi, per cui ti suggeriamo di sbrigarti.

Apple Watch Series 9: imperdibile a questo prezzo

Con Apple Watch Series 9 ti metti al polso uno smartwatch di nuova generazione alimentato con il nuovo chip S9, che garantisce un display super luminoso e introduce un modo magico di interagire con l’orologio senza nemmeno toccarlo.

Poi ci sono le funzioni avanzate per la salute, la sicurezza e l’attività fisica che ti forniscono dati utili e supporto quando ne hai bisogno. Parlando di salute, infatti, con il nuovo Watch Series 9 puoi avere un monitoraggio avanzato dell’ossigeno nel sangue, la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma in qualsiasi momento, notifiche per il ritmo cardiaco irregolare e il monitoraggio approfondito del sonno.

Con il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo puoi persino avere informazioni sul tuo stato di salute generale tenendo traccia del tuo stato d’animo per sviluppare maggiore consapevolezza emotiva e resilienza.

L’app Allenamento è il partner perfetto per la tua attività fisica: ti segue in un gran numero di sport e fornisce dati avanzati sulle tue prestazioni. Compatibile con tutti i dispositivi e servizi Apple, l’Apple Watch Series 9 si integra perfettamente con il tuo stile di vita digitale. Puoi sbloccare automaticamente il tuo Mac, trovare il tuo iPhone con la funzione “Posizione precisa”, pagare con Apple Pay e molto altro ancora.

Apple Watch Series 9 rappresenta la summa della tecnologia indossabile della mela morsicata. Acquistalo adesso su Amazon al minimo storico di 369 euro invece di 459.