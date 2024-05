iPhone 15 Pro 256GB: Amazon lo porta al MINIMO STORICO con rate a TASSO ZERO

Un altro grande affare Apple del giorno su Amazon: adesso è la volta della versione da 256GB di iPhone 15 Pro che può essere tua al minimo storico assoluto di 1129 euro invece di 1369. E c’è un’altra grande notizia perché scegliendo Cofidis al momento del checkout avrai la facoltà di scegliere una rateizzazione a tuo piacimento a tasso zero. Più conveniente di così è impossibile.

iPhone 15 Pro 256GB: uno sconto pazzesco

iPhone 15 Pro è uno smartphone all’avanguardia costruito in titanio naturale per offrire un design robusto e leggero, con vetro posteriore opaco e parte anteriore in Ceramic Shield. È più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone ed è inoltre progettato per resistere a schizzi, cadute e polvere.

Un design che racchiude un display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion con un refresh rate fino a 120Hz: sulla parte superiore torna la Dynamic Island per mostrarti notifiche e attività in tempo reale. Il chipset A17 Pro garantisce prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica che permette alla batteria di durare tutto il giorno anche con un utilizzo intenso.

Splendido il nuovo sistema di fotocamere professionali dotato di sette obiettivi diversi con un sensore principale da 48 megapixel e un teleobiettivo 3X per avere scatti perfetti anche dalla lunga distanza.

Infine, debutta il tasto Azione, personalizzabile come vuoi, e soprattutto la porta USB-C che rende l’iPhone estremamente versatile. Il prezzo di oggi è un vero affare che non puoi farti scappare: iPhone 15 Pro da 256GB è tuo a 1129 euro invece di 1369.