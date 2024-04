iPhone 16 Plus: i colori disponibili saranno sette

Questo autunno, Apple toglierà i veli alla sua nuova gamma di smartphone e a quanto pare gli iPhone 16 Plus parte della stessa saranno resi disponibili in sette diversi colori, che si baseranno su cinque tonalità già esistenti nella gamma standard degli iPhone 15, ma probabilmente con una nuova finitura, oltre a due novità inedite.

iPhone 16 Plus in sette diversi colori

Andando più in dettaglio, le indiscrezioni delle ultime ore suggeriscono che i futuri iPhone 16 Plus saranno disponibili nei seguenti colori: blu, rosa, giallo, verde, nero, bianco e viola.

Considerando il fatto che solitamente i colori della variante Plus di iPhone sono anche quelli della versione base, è probabile che le colorazioni in questione possano essere sfruttate pure su iPhone 16, ma al momento non vi sono dettagli esatti a tal riguardo.

Per quanto riguarda, invece, i modelli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, voci precedenti hanno suggerito che potrebbero essere disponibili nei nuovi colori denominati “Space Black” e “Rose Titanium”. Il colore “Blue Titanium” in cui sono attualmente disponibili i modelli iPhone 15 Pro verrà presumibilmente eliminato dalla futura gamma a favore del nuovo colore rosa. Lo “Space Black”, che si dice sia simile al colore omonimo dell’iPhone 14 Pro, sostituirà invece il “Black Titanium”.

Pare altresì che i colori “Natural” e “White Titanium” saranno leggermente diversi sui modelli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Più precisamente, il titanio naturale dovrebbe presentare una sfumatura più grigia, mentre l’altra colorazione apparirà più simile a un colore bianco argento.

Sempre restando in tema di nuovi color, per l’attuale gamma sembra che Apple non abbia intenzione di rilasciare la consueta colorazione primaverile.