iPhone 16 Pro: due nuovi colori per la scocca in titanio

I prossimi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max a cui Apple dovrebbe togliere i veli questo autunno avranno uno scocca in titanio disponibile in due nuove colorazioni, denominate “Space Black” e “Rose”.

Andando più in dettaglio, stando a quanto condiviso nelle scorse ore dal leaker ShrimpApplePro su X, che ha già fornito varie anticipazioni sui prodotti Apple rivelatesi poi affidabili, il colore “Titanio blu” in cui sono attualmente disponibili i modelli di iPhone 15 Pro sarà eliminato dalla futura gamma in favore del nuovo colore rosa. Invece, la colorazione “Space Black”, che dovrebbe essere simile alla tinta di iPhone 14 Pro e 14 Pro Mac con lo stesso nome, andrà a sostituire quella attuale denominata “Titanio nero”.

Well, according to the Weibo account, we will have a new color called Rose this year

No natural titanium and blue titanium

He was quite accurate on the iPhone 14 pro ‘s purple color. https://t.co/wVaPOOU7XR pic.twitter.com/BSs2H0tlID

