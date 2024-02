iPhone 16 Pro: attese nuove opzioni di colore

Gli iPhone 16 Pro che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare sul mercato questo autunno, probabilmente a prezzi più alti di quelli attuali, potrebbero essere rilasciati nelle nuove opzioni di colore etichettate come Desert Titanium e Titanium Grey, almeno stando a quanto emerso nelle scorse ore.

iPhone 16 Pro: nuove colorazioni Desert Titanium e Titanium Gray

Andando più in dettaglio, in un nuovo post su X, il leaker Majin Bu ha affermato che la colorazione Desert Titanium sarà simile all’opzione di colore Gold offerta su iPhone 14 Pro nel 2022, risultando però più profondo e più pesante. Invece, l’opzione di colore Titanium Gray sarà apparentemente simile alla tonalità Space Gray offerta su iPhone 6 nel 2014.

L’iPhone 15 Pro è disponibile in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale, non esiste un modello con finitura dorata. L’oro è stato disponibile da ‌iPhone‌ 5S del 2013 a ‌‌iPhone‌‌ 8 del 2017 e poi da ‌‌iPhone‌‌ XS del 2018 a ‌‌iPhone 14‌‌ Pro del 2022. Di conseguenza, la reintroduzione di una tonalità dorata con ‌iPhone 16 Pro‌ è cosa abbastanza plausibile.

I modelli ‌iPhone‌ Pro di Apple sono sempre stati disponibili in non più di quattro opzioni di colore al momento del lancio, di solito con colorazioni di base nero, bianco e oro insieme a colori più vivaci come verde, blu o viola. Tenendo conto di ciò, è probabile che con gli iPhone 16 Pro saranno accantonati i colori titanio blu e titanio naturale per fare posto a quelli nuovi.