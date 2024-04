Apple: iPhone 16 potrebbe avere i tasti capacitivi

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, Apple avrebbe ordinato un gran numero di componenti per pulsanti capacitivi da un fornitore di Taiwan che potrebbero essere utilizzati sui futuri iPhone 16.

iPhone 16 potrebbe avere i tasti capacitivi

Più precisamente, l’Economic Daily News riferisce che Advanced Semiconductor Engineering si è aggiudicata l’ordine, che si dice includa moduli SIP (system-in-a-package) che verranno adoperati per integrare componenti captativi con due motori Taptic Engine su ciascun lato dei prossimi iPhone.

Apple dovrebbe pertanto andare a sostituire i pulsanti fisici esistenti su entrambi i lati dei suoi smartphone con versioni capacitive, in grado di rilevare la pressione esercitata e di emulare un pulsante fisico mediante un motore tattile che genera vibrazioni.

Va tuttavia precisato il fatto che, sebbene Apple possa aver ordinato i pulsanti in preparazione per i futuri piani di produzione, ciò non significa necessariamente che siano destinati all’uso nei modelli ‌di iPhone che saranno lanciati sul mercato quest’anno, in particolare tenendo conto del fatto che la produzione di massa dei componenti dovrebbe venire avviata nel terzo trimestre di quest’anno.

La maggior parte delle voci diffuse sino ad ora suggerisce infatti che gli ‌iPhone 16‌ avranno pulsanti completamente meccanici, con la presunta aggiunta di un quarto pulsante Capture per l’acquisizione immediata di video.

Il pulsante Capture verrà utilizzato per registrare video e, secondo quanto emerso, gli utenti potranno ingrandire e rimpicciolire il video stesso scorrendo verso sinistra e destra sul tasato, mettere a fuoco con una leggera pressione e attivare una registrazione con una pressione più forte.