iPhone 16: nuove conferme sul tasto Capture e sul design

Sono state diffuse nuove informazioni in merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche della serie iPhone 16 a cui Apple toglierà i veli questo autunno. Più precisamente, l’immagine condivisa in Rete nelle scorse ore conferma i dettagli relativi al già ampiamente chiacchierato pulsante Capture e all’adozione di un nuovo design.

iPhone 16: le unità dummy confermano pulsante Capture e design

Andando più nello specifico, il leaker Majin Bu, noto per aver fornito nel tempo diverse anticipazioni relative al mondo Apple che poi si sono rivelate veritiere, ha pubblicato su X quello che sembra essere un altro set di unità dummy per la serie iPhone 16.

iPhone 16 mockup pic.twitter.com/Zjser2Tcuq — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 16, 2024

Da ciò si evince che il colosso di Cupertino si starebbe preparando ad aggiungere un nuovo pulsante alla linea iPhone chiamato Capture, con il quale gli utenti possono avviare rapidamente la registrazione video.

Questo nuovo pulsante dovrebbe trovarsi sotto il tasto di accensione sul lato destro del dispositivo, ovvero dove gli iPhone che vengono venduti negli Stati Uniti normalmente presentano l’antenna mmWave, il che andrebbe ad avvalorare le informazioni a tal proposito che sono già circolate in passato.

Sulla base delle unità dummy trapelate in precedenza, sembra che il pulsante Capture non sarà piccolo come il tasto Azione. Dovrebbe infatti essere più lungo, quasi quanto il pulsante di accensione.

In termini di dimensioni, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max saranno un po’ più alti, leggermente più larghi e un po’ più pesanti rispetto ai loro predecessori, mente pare che iPhone 16 e 16 Plus manterranno dimensioni simili alle versioni precedenti.