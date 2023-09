iPhone 16 con un nuovo Capture Button e altre novità

I nuovi iPhone 15 hanno appena fatto capolino sul mercato, ma è già tempo di indiscrezioni per la futura generazione di smartphone. Sono infatti diversi giorni a questa parte che in Rete stanno circolando insistenti indiscrezioni relative ai prossimi iPhone 16 e proprio a tal proposito è da poco stata diffusa la voce che i suddetti dispositivi potranno disporre di un nuovo pulsante, internamente denominato come “Capture Button”.

iPhone 16 con “Capture Button”

Andando più in dettaglio, il nome in codice usato da Apple sarebbe “Porject Nova” e il pulsante sarà probabilmente uno dei principali punti di forza della futura gamma iPhone 16, ammesso che superi la fase di test iniziale.

Il pulsante in questione si troverebbe sullo stesso lato del pulsante di accensione, ma collocato leggermente più in basso, dove si trova il ritaglio mmWave sui modelli di iPhone recenti.

Su iPhone 16, però, il ritaglio mmWave sarebbe stato spostato sul lato opposto, sotto i tasti dedicati alla gestione del volume.

Attualmente non è ancora chiaro a cosa possa servire questo nuovo pulsante, ma dovrebbe essere di tipo capacitivo e non meccanico, andando quindi a rilevare pressione e tocco, fornendo un feedback attraverso l’uso di motori tattili.

Il “Capture Button” dovrebbe fare il suo debutto sull’intera gamma ‌di iPhone 16‌, compresi i modelli base e Plus. In ogni caso, la “mela morsicata” ha creato anche un’altra configurazione hardware senza il pulsante, possibilmente come variante nel caso in cui dovessero verificarsi problemi nei test hardware.

Insieme al nuovo tasto in questione, la gamma ‌iPhone 16‌ dovrebbe ottenere un pulsante di azione capacitivo. Conosciuto come “Project Atlas”, sfrutterebbe un design simile al pulsante di cattura, utilizzando estensimetri e motore a riluttanza per fornire il feedback tattile necessario.

Oltre al pulsante di acquisizione e al pulsante di azione aggiornato, il modello base ‌iPhone‌ 16‌ dovrebbe avere un bump della fotocamera ridisegnata, con disposizione in verticale. I modelli Pro dovrebbero inoltre presentare un aumento delle dimensioni dello schermo, passando rispettivamente da 6,1 pollici e 6,7 pollici a 6,3 pollici e 6,9 pollici.