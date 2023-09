iPhone 16 Pro avrà l'obiettivo zoom tetraprismatico

Il nuovo iPhone 15 Pro Max si differenzia dal modello Pro non solo per le dimensioni maggiori, ma anche e soprattutto per la presenza di un obiettivo con sistema ottico tetraprismatico. Per i futuri iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, però, questa differenza potrebbe non sussistere più.

iPhone 16 Pro con sistema ottico tetraprismatico

Stando infatti a quanto riferito nelle scorse ore dall’analista Ming-Chi Kuo, sia iPhone 16 Pro che 16 Pro Max monteranno il nuovo teleobiettivo 5x con design tetraprismatico.

La tecnologia in questione, che è stata esplicata da Apple in occasione della presentazione de nuovi iPhone 15, consente di ottenere uno zoom ottico 5x senza perdita di qualità e in un desing compatto. La luce in ingresso nell’obiettivo viene riflessa quattro volte attraverso una struttura in vetro, percorrendo quindi una distanza maggiore senza costringere il colosso di Cupertino ad adottare un obiettivo di grandi dimensioni. In questo modo si crea la separazione necessaria tra obiettivo e sensore per raggiungere una lunghezza focale che può essere paragonata ai 120 mm nel formato full frame.

Da notare che questa non è la prima volta che Kuo riferisce che lo stesso obiettivo potrebbe essere adottato su entrambi i modelli Pro degli smartphone del colosso di Cupertino che arriveranno nel 2024.

Unitamente alla caratteristica in questione, si vocifera che il futuro iPhone 16 Pro potrà contare su un display da 6,3 pollici, più grande rispetto a quello da 6,1 pollici del 15 Pro. Questo cambiamento, è però bene tenerlo presente, potrebbe comportare un aumento delle dimensioni complessive del dispositivo, il che fornirebbe ulteriore spazio interno per un obiettivo tetraprismatico.