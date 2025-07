iPhone 17 Pro: bumper della fotocamera più grande per lo zoom 8x

Stando alle più recenti indiscrezioni, gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max che Apple presenterà a settembre saranno dotati di uno zoom ottico fino a 8x. In base a quanto ora emerso, ciò potrebbe spiegare il perché il bumper della fotocamera posteriore risulta essere significativamente più grande rispetto ai modelli precedenti.

iPhone 17 Pro: lo zoom ottico fino a 8x richiede un bumper della fotocamera più grande

Andando maggiormente in dettaglio, si diceva che il teleobiettivo nei modelli di iPhone 17 Pro sarà in grado di muoversi, consentendo lunghezze focali multiple. Di conseguenza, i modelli di iPhone 17 Pro consentiranno di passare dallo zoom ottico 5× a 8×, senza trucchi come il ritaglio del sensore. Un teleobiettivo mobile richiederebbe tuttavia più parti e spazio interno, il che potrebbe spiegare perché il bumper della fotocamera dovrebbe aumentare di dimensioni quest’anno.

Per fare un confronto, sui modelli di iPhone 16 Pro il teleobiettivo ha una lunghezza focale fissa di 120 mm e offre una singola opzione di zoom ottico 5x. I dispositivi hanno anche un’opzione di zoom ottico 2×, ma utilizza la fotocamera posteriore principale con il ritaglio del sensore, una tecnica che ingrandisce efficacemente il centro di una foto più grande.

Dei tre obiettivi della fotocamera posteriore sui modelli di iPhone 16 Pro, il teleobiettivo è quello più a destra, per cui le parti che consentirebbero all’obiettivo di muoversi sui modelli iPhone 17 Pro potrebbero venire raccolte all’interno del centro del bumper della fotocamera, nell’area tra le lenti, il flash LED, il microfono posteriore e lo scanner LiDAR.