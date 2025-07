iPhone 17 Pro: tante novità per la fotocamera

I futuri iPhone 17 Pro e 17 Pro Max di Apple avranno diverse nuove funzionalità relative alla fotocamera. A riferirlo è stato nelle scorse ore un informatore della redazione di MacRumors che dice avere familiarità con uno spot per i futuri smartphone della “mela morsicata” che sarebbe stato prodotto da una società cinematografica che il colosso di Cupertino ha elencato pubblicamente come uno dei suoi clienti.

iPhone 17 Pro: zoom 8x, nuova app fotografica professionale e pulsante di controllo della fotocamera aggiuntivo

Andando maggiormente in dettaglio, il tipster ha rivelato tre presunte caratteristiche inedite dell’iPhone 17 Pro che non sono state vociferate in precedenza.

In primo luogo, viene citata la presenza di un teleobiettivo con zoom ottico fino a 8×, che rappresenta un gran bel passo in avanti rispetto allo zoom ottico fino a 5x sui modelli di iPhone 16 Pro. L’obiettivo può apparentemente muoversi, consentendo uno zoom ottico continuo a varie lunghezze focali.

Dovrebbe poi figurare una nuovissima app per fotocamera professionale di Apple sia per foto che per video. Questa app competerebbe con risorse del calibro di Halide, Kino e Filmic Pro. Al momento, però, non è chiaro se l’app sarà un’esclusiva dei modelli Pro o meno. Sempre a tal riguardo, non è da escludere che Apple abbia in programma un importante aggiornamento della sua attuale app Final Cut Camera invece di un’app completamente nuova.

Dovrebbe altresì essere disponibile pulsante di controllo della fotocamera aggiuntivo sul bordo superiore, per accedere rapidamente alla fotocamera e alle relative impostazioni. Questo integrerebbe il pulsante di controllo della fotocamera sul bordo in basso a destra di tutti i modelli di iPhone 16.Per

Unitamente a tutto ciò, il tipster ha asserito che le voci relative alla disponibilità di una nuova opzione di colore simile al rame e lo spostamento del logo Apple sulla parte posteriore degli iPhone sono apparentemente vere.