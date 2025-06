iPhone 17 Pro: Apple vuole spostare il logo sul retro

Con l’avvento di iPhone 17 Pro, a cui saranno tolti i veli questo settembre, Apple sarebbe decisa ad apportare delle modifiche alla posizione del logo sul retro del dispositivo. Secondo le più recenti indiscrezioni, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di andare a porre la “mela morsicata” sotto la nuova barra della fotocamera posteriore, invece che al centro vero e proprio del dispositivo.

iPhone 17 Pro: logo sul retro riposizionato

A diffondere la notizia è stato il leaker Majin Bu, piuttosto prolifico e generalmente affidabile. In passato, ha già condiviso varie anticipazioni riguardo i futuri dispositivi Apple, tra cui il nome di marketing “Desert Titanium” per il nuovo colore dell’iPhone 16 Pro che si è poi rivelato veritiero.

Secondo il leaker, dunque, il riposizionato sarebbe da ricercare nell’intento di Apple di ottenere una migliore riconoscibilità, poiché la fotocamera posteriore diventa una barra che domina la parte superiore del retro e lasciare il logo lì sopra potrebbe generare un effetto visivo caotico.

Alcuni produttori di case starebbero già testando nuovi design del ring MagSafe, proprio per lasciare libero il nuovo posizionamento del logo. La modifica sarebbe visibile anche in alcune immagini prototipo, dove si nota un anello MagSafe più sottile nella parte superiore, così da non coprire la mela.

Ricordiamo che il gruppo capitanato da Tim Cook ha riposizionato l’ultima volta il suo logo con la gamma iPhone 11, collocandolo direttamente al centro della parte posteriore dei device, e da allora non è stato più spostato. Sei anni dopo, però, se le indiscrezioni vengono confermate, potrebbero esserci dei cambiamenti, appunto.