iPhone 17 Pro Max: nuovo modulo fotocamera in orizzontale

Apple dovrebbe implementare sui futuri iPhone 17 Pro un modulo fotocamera completamente ridisegnato. A tal riguardo, nelle score ore sono emersi i primi render di quello che dovrebbe essere l’iPhone 17 Pro Max, lo smartphone più prestigioso della futura gamma della “mela morsicata”, che mettono ben in evidenza l’addio al modulo fotografico quadrato nell’angolo in alto a sinistra, accogliendo un visore orizzontale molto simile a quello visto nei Google Pixel di più recente produzione.

iPhone 17 Pro Max: ecco i primi render

I rendering non sono ufficiali, sia ben chiaro, e provengono da un canale YouTube russo chiamato Wylsacom. Si basano su voci e fughe di notizie esistenti. Il mockup, visibile anche in alto, mostra un’importante riprogettazione dell’iPhone, cosa che non avveniva da diversi anni. Mentre sottili modifiche e aggiunte sono comuni, una riprogettazione completa è una rarità.

Andando più un dettaglio, il rendering mostra l’iPhone 17 Pro Max con un modulo fotocamera rettangolare arrotondato sul retro, che ospita tre fotocamere all’interno, con un flash LED nell’angolo in basso a destra, andando ad avvalorare precedenti indiscrezioni.

Per il resto si osserva l’uso di due materiali: la “finestra” più grande dovrebbe venire realizzata in vetro, il che permetterebbe al gruppo capitanato da Tim Cook di mantenere intatta la tecnologia di ricarica wireless pur proponendo uno chassis in metallo, in quanto si ipotizza un ritorno all’alluminio dopo il passaggio al titanio recentemente avvenuto.

Inoltre, il pulsante per il controllo della fotocamera non sembra essere sparito e il resto del dispositivo segue il tipico design di Apple, cioè angoli arrotondati e cornici laterali piatte.