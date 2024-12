iPhone 17 Pro: fotocamera posteriore come i Pixel

I futuri modelli di iPhone 17 Pro che Apple lancerà sul mercato il prossimo anno potrebbero implementare delle significative modifiche estetiche per quel che concerne la fotocamera posteriore, avvicinandosi molto al design adottato dai Google Pixel.

iPhone 17 Pro: fotocamera rettangolare con bordi arrotondati

Secondo informazioni provenienti dalla catena di fornitura, il modulo fotocamera posteriore degli iPhone 17 Pro sarà caratterizzato da una forma rettangolare con bordi arrotondati, realizzato in alluminio invece del tradizionale vetro 3D. La parte inferiore dello smartphone resterà in vetro per supportare la ricarica wireless.

Se questa informazione dovesse rivelarsi accurata, si tratterebbe del più significativo redesign della fotocamera da quando è stato introdotto l’iPhone 11 nel 2019. Il modulo della fotocamera quadrata dell’iPhone 11 ha rappresentato infatti una rivoluzione rispetto ai modelli precedenti, che presentavano un layout della fotocamera verticale più tradizionale. La decisione di Apple di passare a un design quadrato è stata principalmente guidata dalla necessità di ospitare una terza fotocamera sotto forma di un nuovo obiettivo Ultra Wide, insieme a sensori e ottiche migliorati. L’introduzione del bump quadrato ha stabilito un nuovo standard estetico per i modelli a seguire, influenzando il design delle versioni successive fino all’iPhone 16 di oggi.

Ovviamente occorre considerare che un tale cambiamento esterno richiederebbe altresì che il progetto strutturale interno subisse un’importante revisione, cosa che necessiterebbe di una notevole quantità di tempo per la convalida.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni, ma considerando che si tratta di indiscrezioni non ancora confermate da Apple è bene tenere presente che il tutto va preso con le pinze, come si suol dire.