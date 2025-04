Motorola moto g85 5G: con display pOLED e doppia camera al 46% di sconto Amazon

Motorola moto g85 è un ottimo midrange con display pOLED FHD a 120Hz, doppia fotocamera da 50 megapixel, batteria da 5000mAh e processore Snapdragon 6s Gen 3. Oggi puoi acquistarlo su Amazon con un fantastico 46% di sconto che ti permette di pagarlo solo 179 euro invece di 329,90, con spedizione Prime e consegna in un giorno.

Motorola moto g85: la scheda tecnica

Motorola moto g85 si presenta con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna con display curvo pOLED da 6.67” FHD+: fluido, nitido, luminoso e con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il processore Snapdragon 6s Gen 3 ti permette di sfruttare la rete 5G al massimo e anche il comparto fotografico formato da una doppia fotocamera da 50+8 megapixel con stabilizzazione ottica con cui scattare foto nitide in ottima condizione di luce. La batteria da 5000mAh dura tutto il giorno.e supporta la ricarica rapida da 33W.

Per non farsi mancare niente, è anche dual SIM, ha un design sottile e raffinato ed è uno smartphone che, insomma, per quello che pagherai vale sicuramente molto di più. Acquistalo adesso in offerta a soli 179 euro invece di 329,90.