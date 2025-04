Samsung: lo smartphone rollable si mostra in un brevetto

Samsung starebbe lavorando a un’inedita e rivoluzionaria versione dei suoi smartphone pieghevoli, caratterizzata da un display arrotolabile che potrebbe segnare il lancio del primo device rollable verticale dell’azienda.

Samsung: ecco il primo device rolalble verticale dell’azienda

Lo scenario emerge da un brevetto depositato da Samsung stessa e dal lavoro svolto DomoAI e XLEAKS7, i quali hanno creato dei primi render, visibili in alto e maggiormente in dettaglio tramite il link in fonte, basandosi sui dati disponibili.

Ciò che si nota subito è l’incredibile somiglianza di questo dispositivo con il design caratteristico della serie Z Flip, da cui eredita infatti parte del form factor e il layout della fotocamera.

Vi è però una fondamentale differenza riguardo lo stato del rollable una volta aperto, in quanto la parte superiore scorre verso l’alto per mostrare il display completamente srotolato, il quale viene riposto al di sotto dell’ampio mento quando non utilizzato.

Oltre a ciò, viene suggerito che il rollable sarà accompagnato da funzionalità AI particolarmente avanzate, con diversi sistemi di ottimizzazione per lo scatto delle foto che andranno a sommarsi a quelle di editing già presenti nella suite Galaxy AI. Non dovrebbe poi mancare il traduttore in tempo reale e una serie di funzioni sempre basate sull’intelligenza artificiale pensate per ottimizzare l’esperienza di gioco in mobilità.

I render sembrano altresì confermare uno spessore del device superiore alla media, indispensabile per alloggiare il meccanismo che consente di arrotolare lo smartphone, ma resta da vedere se questo sarà altrettanto sufficiente per implementare una batteria capiente a sufficienza.