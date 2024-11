iPhone 17 Pro: Apple userà un telaio in alluminio

I futuri e già ampiamente chiacchierati iPhone 17 Pro e 17 Pro Max di Apple offriranno significativi cambiamenti di design, con un ritorno all’alluminio come materiale per il telaio. A riferirlo è stata la redazione del The Information nelle scorse ore, con la diffusione di un nuovo e accurato report, secondo cui tutto ciò costituirà uno dei cambiamenti visivi più significativi per i modelli di iPhone di fascia alta degli ultimi anni

iPhone 17 Pro: telaio in alluminio

Andando più in dettaglio, i due modelli di punta della serie iPhone 17 saranno i primi device di fascia alta a marchio Apple a presentare un telaio in alluminio da quando Apple ha deciso di fare una distinzione tra i modelli Pro e non.

Andando più in dettaglio, la parte posteriore di iPhone 17 Pro e 17 Pro Max presenterà un nuovo design in parte in alluminio e in parte in vetro. La metà superiore del retro sarà realizzata in alluminio e presenterà un modulo rettangolare per la fotocamera in alluminio piuttosto che in vetro 3D tradizionale, mentre la metà inferiore continuerà ad essere fatta di vetro per supportare la ricarica wireless. Il nuovo modulo per la fotocamera sarà apparentemente anche più grande di quello dei modelli precedenti.

Negli ultimi anni, i modelli di iPhone di fascia bassa, come iPhone SE e iPhone 16 hanno avuto cornici in alluminio. Fino al rilascio di iPhone 15 Pro, i modelli di iPhone di fascia alta disponevano di cornici in acciaio inossidabile. Ora, gli smartphone del colosso di Cupertino top di gamma sono dotati di un telaio in titanio, un cambiamento che è stato pubblicizzato come uno degli aggiornamenti chiave di iPhone 15 Pro. Con l’introduzione della gamma iPhone 17, però, il gruppo capitanato da Tim Cook starebbe pianificando di riportare l’intera gamma dei suoi device all’alluminio.