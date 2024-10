iPhone 17 Pro: nuova tecnologia di rimozione della batteria

Apple continua a mettere a punto soluzioni innovative per la manutenzione dei suoi device. Proprio a tal riguardo, stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, i futuri e già chiacchierati iPhone 17 Pro porteranno in dote una nuova tipologia di adesivo per la batteria che potrà essere rimossa facilmente, grazie all’uso di una leggera corrente elettrica.

iPhone 17 Pro con tecnologia per rimozione facilitata della batteria

Questo processo potrà essere attivato collegando il dispositivo a una fonte di energia come una batteria da 9V o un caricatore USB-C.

Attualmente, tale innovazione è disponibile solo per i modelli iPhone 16 e iPhone 16 Plus, mentre le versioni Pro di quest’anno non sfruttano ancora questo sistema, ma in futuro la tecnologia verrà resa fruibile non solo sui modelli standard e Plus, ma anche sugli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.

Questa nuova tecnologia pare essere particolarmente utile per facilitare la sostituzione delle batterie, un’operazione che, sebbene diventata più semplice con le linguette adesive a strappo introdotte su diversi modelli, può ancora rivelarsi complessa. Con la nuova tecnologia, infatti, l’adesivo “elettrico” si scioglie quando una bassa corrente passa attraverso di esso, permettendo di rimuovere la batteria senza sforzi e riducendo il rischio di danni interni al dispositivo.

Allo stato attuale delle cose, i modelli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max continuano a utilizzare le linguette adesive a rilascio, una soluzione che il colosso di Cupertino adotta da diversi anni per facilitare la sostituzione delle batterie. Questa tecnologia è indubbiamente affidabile, ma richiede ancora una certa dose di dimestichezza e di delicatezza durante la procedura di estrazione.