Messaggi di Google, è possibile cancellare i messaggi per tutti

Finalmente Messaggi di Google introduce una funzione tanto attesa: cancellare i messaggi per tutti i partecipanti alla conversazione. Niente più figuracce con amici e familiari per aver inviato un messaggio troppo frettolosamente. Ora si può rimediare ai propri errori, anche nelle chat di gruppo.

Messaggi di Google: ora è possibile cancellare i messaggi anche sul telefono del destinatario

C’è un però. L’opzione “Elimina per tutti” funziona esclusivamente nelle conversazioni che usano il protocollo RCS (Rich Communication Services). Questo significa che tutti devono avere l’ultima versione di Messaggi di Google con RCS attivo. Se qualcuno usa una versione precedente, potrebbe ancora vedere il messaggio cancellato.

Una volta inviato il messaggio, si ha a disposizione un quarto d’ora per ripensarci e rimuoverlo. Superato questo limite, si potrà solo eliminare dalla propria cronologia con “Elimina per me”. Quando un messaggio viene cancellato per tutti, apparirà una notifica nella chat. Trasparenza al primo posto, anche se qualcuno ti chiederà sicuramente perché hai rimosso quel messaggio…

Questo update fa parte di una serie di migliorie che Google sta apportando alla sua app di messaggistica. L’obiettivo è allinearsi alle funzionalità dei concorrenti come WhatsApp e offrire un’esperienza utente più completa e sicura. Recentemente è stato introdotto anche un filtro anti-spam per bloccare i messaggi indesiderati.

Elimina per tutti è in fase di roll out

La funzione “Elimina per tutti” è in fase di roll out. Dovrebbe arrivare sul tuo smartphone entro un paio di settimane al massimo, in base ai soliti tempi di Google per il rilascio degli aggiornamenti. Nel frattempo, meglio fare attenzione a quello che si invia nelle chat di gruppo!