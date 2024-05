Pixel 7a in forte sconto (aspettando Pixel 8a)

Amazon propone oggi in forte sconto il Google Pixel 7a, uno degli smartphone più apprezzati dell’ultima stagione. L’offerta in corso lo rende una grande occasione, da cogliere al volo prima del sold out, per allungare le mani sul modello che evolverà poi (secondo i rumor a breve) nel lancio del successore Pixel 8a.

Aggiornamento: è ricomparsa la colorazione Bianco ghiaccio in sconto di 160 euro, per un prezzo finale di soli 349 euro.

Amazon taglia il prezzo del Google Pixel 7a

È particolarmente consigliato a chi preferisce i telefoni dalle dimensioni compatte, in quanto integra un display da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, mentre il cuore pulsante è costituito dal processore Tensor G2 realizzato internamente da bigG, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1, senza dimenticare Wi-Fi 6E, Bluetooth la solita gamma completa di sensori completano la dotazione. Le fotocamere posteriori sono da 64 e 13 megapixel. Il comparto software merita una menzione particolare: il sistema operativo è Android in versione stock, con accesso a Play Sotr per il download delle applicazioni e aggiornamenti garantiti per almeno cinque anni dal lancio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare lo smartphone Google Pixel 7a al prezzo di soli 379 euro nella colorazione Grigio antracite, mentre in questo momento quella Celeste costa solo 1 euro in più. Ricordiamo che il prezzo ufficiale di listino è 509 euro, dunque c’è uno sconto di 130 euro applicato in automatico.

Si può contare sulla spedizione gratuita da parte di Amazon (anche la vendita è gestita direttamente dall’e-commerce) con la consegna a domicilio in pochi giorni per chi effettua subito l’ordine. Verificare le tempistiche esatte nella scheda del prodotto.