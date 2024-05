Tablet Android con tastiera a METÀ PREZZO con questo codice

Se stai cercando un tablet Android economico, ma al tempo stesso versatile e completo di tutto, questa offerta su Amazon è per te: il modello Blackview Tab30 è in sconto a metà prezzo. Per approfittarne devi solo applicare il codice promozionale 9IZLEGF5 che trovi nella scheda del prodotto. In regalo c’è la custodia con tastiera wireless che permette di trasformarlo istantaneamente in un piccolo notebook utile per la gestione dei documenti e della posta elettronica.

Blackview Tab30: coupon taglia il prezzo del tablet

Al centro dell’esperienza c’è il display da 10 pollici in alta risoluzione, mentre ad occuparsi di ogni operazione è un processore quad core affiancato da 6 GB di RAM (inclusa quella virtuale) e da 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB). Non mancano poi Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, due fotocamere, altoparlanti stereo e batteria da 5.100 mAh con autonomia elevata. Come già scritto, il sistema operativo è Android, con interfaccia personalizzata DOKE OS. Per il download delle applicazioni e dei giochi è sufficiente accedere alla piattaforma Google Play. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Ricapitolando: in questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet di Blackview (modello Tab30) al prezzo finale di soli 129 euro, con in dotazione la custodia con tastiera wireless che all’occorrenza permette di trasformarlo in un piccolo notebook. È sufficiente applicare il codice promozionale 9IZLEGF5 e il gioco è fatto.

Puoi inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio gestita direttamente da Amazon e assicurata in un paio di giorni al massimo se decidi di effettuare l’ordine in questo momento. Le centinaia di recensioni pubblicate assegnano al prodotto un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.