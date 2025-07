Pixel 9a al minimo storico: risparmia 118€ sullo smartphone Google

Google Pixel 9a è sceso al suo prezzo minimo storico su Amazon. A pochi mesi dal lancio, lo smartphone è protagonista di uno sconto del 21% (-118 euro): non è mai stato così conveniente. I punti di forza? Sono davvero tanti, a partire dal supporto nativo all’intelligenza artificiale di Gemini. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta, ti consigliamo di approfittarne ora se sei interessato.

Amazon ha tagliato il prezzo del Google Pixel 9a

È il dispositivo Android per eccellenza, basato sulla versione stock (pulita, senza personalizzazioni) del sistema operativo e con almeno sette anni di aggiornamenti garantiti. Dal punto di vista delle specifiche tecniche integra il display Actua da 6,3 pollici con pannello pOLED da 120 Hz e risoluzione 2424×1080 pixel, il processore Tensor G4 realizzato internamente con coprocessore Titan M2 per la sicurezza, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, due fotocamere posteriori da 48 e 13 megapixel potenziate dall’AI, quella frontale da 13 megapixel, connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, NFC, GPS, lettore di impronte, riconoscimento facciale, design con certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh. Per altre informazioni consulta la scheda del telefono.

Lo sconto del 21% sul listino di Google porta Pixel 9a al prezzo minimo storico di 431 euro. Approfitta del risparmio di 118 euro e acquista il nuovo smartphone di bigG. La colorazione è Nero ossidiana, la più elegante della gamma.

Ti segnaliamo inoltre la vendita e la spedizione sono gestite da Amazon. Non si passa da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Grazie alla consegna gratuita, se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni senza spese aggiuntive.