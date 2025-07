Galaxy S26 Ultra: importante miglioramento per la fotocamera

Ci sono buone, anzi ottime notizie per la fotocamera del futuro Galaxy S26 Ultra di Samsung. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, pare che il colosso sudcoreano intenda migliorare significativamente la qualità delle foto e dei video catturati, grazie all’adozione di un obiettivo con apertura più larga.

Galaxy S26 Ultra: sensore ISOCELL HP2 da 200 MP, ma obiettivo con apertura maggiore

Andando più nello specifico, secondo il generalmente affidabile leaker Ice Universe, Samsung farà sempre affidamento sul sensore ISOCELL HP2 da 200 MP che troviamo sin dai tempi di Galaxy S23 Ultra, ma lo accoppierà a un obiettivo con un’apertura maggiore. Di quanto, precisamente, al momento non è noto, ma secondo il leaker ci sarà un notevole salto qualitativo generazionale dall’uscita di Galaxy S20.

Da tenere presente che il sensore HP2 è uno degli ultimi e più evoluti prodotti da ISOCELL, la divisione di Samsung che si occupa di sensori imaging. La risoluzione è estremamente elevata e consente un binning estremamente aggressivo. La griglia di pixel viene suddivisa in quadrati da 16 pixel l’uno, 4×4, e le informazioni luminose e cromatiche di tutti i pixel in esso contenuti vengono elaborate da un algoritmo in un super pixel. Ciò porta a una risoluzione finale molto più bassa, ma a una miglior fedeltà cromatica, meno rumore e dettagli più nitidi.

Le altre tre fotocamere posteriori del Galaxy S26 Ultra dovrebbero invece essere una fotocamera ultrawide da 50 MP con autofocus, una teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 3x e una teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x. Probabilmente il device avrà poi una fotocamera frontale da 12 MP. Tutte le fotocamere del prossimo flagship di Samsung dovrebbero supportare la registrazione video 4K a 60 fps con Super HDR a 10 bit (HDR10, HDR10+ e HLG).