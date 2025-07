Samsung Galaxy S26 Ultra: svelate le specifiche chiave

All’inizio del prossimo anno sarà annunciato il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra insieme al resto della gamma, ma già da tempo circolano online svariate indiscrezioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche della serie. A tal riguardo, nelle score ore sono state diffuse in Rete le specifiche chiave del prossimo flagship di punta, mediante un corposo leak condiviso su X dal tipster PandaFlashPro, solamente ritenuto abbastanza affidabile.

Samsung Galaxy S26 Ultra: ecco le principali caratteristiche

In base alle informazioni condivise, dunque, il Samsung Galaxy S26 Ultra avrà la medesima diagonale di 6,9 pollici del Galaxy S25 Ultra, ma con la differenza che le cornici dovrebbero essere ulteriormente ottimizzate, pertanto ancora più impercettibili. Il leaker segnala altresì che lo spessore dello smartphone risulterà particolarmente ridotto, pari esattamente a 8,1 mm.

Pare attesi che Samsung abbia testato il supporto per S Pen senza digitalizzatore, ma riscontrando risultati insoddisfacenti, pertanto quest’ultimo ci sarà al fine di garantire un’esperienza fluida con il pennino.

In merito al comparto fotografico, il Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe essere dotato di un sensore principale ISOCELL HP2 da 200 MP con una nuova lente, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un sensore periscopico da 50 MP che offrirà uno zoom ottico 5x. Il teleobiettivo 3x potrebbe essere da 12 MP. Dovrebbe cambiare anche la fotocamera frontale, ma al momento non sono disponibili maggiori informazioni. Si parla poi dell’implementazione di un nuovo sensore AF laser per una migliore velocità di messa a fuoco oltre all’implementazione del ProVisual Engine di prossima generazione per un’elaborazione delle immagini migliorata.

Relativamente alla batteria, la capienza resterà invariata, dunque ancora pari a 5.000 mAh, confermando precedenti voci di corridoio, ma con una maggiore densità. Il chip in dotazione, invece, dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite Gen 2 su tutti i mercati.

Lo smartphone dovrebbe poi sfruttare un sistema di raffreddamento a camera di vapore (VC) fino a 1,2 volte più grande di quello del modello attualmente in carica.

Viene altresì menzionata l’introduzione di opzioni di memoria premium, non solo per il modello Ultra ma per tutta la gamma, per cui tutte le varianti di archiviazione dovrebbero essere dotate di 16 GB di RAM.